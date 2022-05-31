Премьер Италии заявил, что санкции против РФ будут действовать очень долго

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что антироссийские санкции в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго. Об этом сообщает РИА Новости.

"Из-за состояния вещей торговые линии будут изменены, и возможно, на многие годы, если не навсегда", – заявил Драги в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Также он отметил необходимость налаживать общеевропейские связи в сфере бюджетной политики и в направлениях, по которым ощущается нехватка. В частности, по российским энергоресурсам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Италия в первых рядах выдвигает предложения по ограничениям против России. Он уточнил, что это было странно видеть, однако РФ уже привыкла к тому, что Италия может быть такой.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.