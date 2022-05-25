В Кремле не получали формулировок итальянского плана по Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Кремле слышали о параметрах итальянского плана мирного разрешения ситуации на Украине, однако не получали конкретных формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, видели, читали и слышали те параметры плана, которые анонсировались в средствах массовой информации, но формулировки мы еще не получали", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее газета la Repubblica сообщила, что министр иностранных дел Италии представил в ООН план мирного разрешения конфликта на Украине. Документ включает условия о прекращении огня, нейтралитете Украины и ее вступлении в ЕС, подписании соглашения между Москвой и Киевом по территориальным вопросам, а также нового многостороннего договора о безопасности в Европе.

В мае бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования украинского кризиса.

