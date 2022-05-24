Полная автономия Крыма в составе Украины стала бы поводом для начала войны – Медведев

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал идею о полной автономии Крыма в составе Украины поводом для начала войны.

"Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, это стало бы национальным предательством.

Автономию Донбасса при сохранении региона в рамках Украины политик счел "явным бредом и дешевым прожектерством".

Ранее газета la Repubblica сообщила, что министр иностранных дел Италии представил в ООН план мирного разрешения конфликта на Украине. Документ включает условия о прекращении огня, нейтралитете Украины и ее вступлении в ЕС, подписании соглашения между Москвой и Киевом по территориальным вопросам, а также нового многостороннего договора о безопасности в Европе.

В мае бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования украинского кризиса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.