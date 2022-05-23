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Замглавы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы его недавно получили, рассматриваем", – заявил дипломат.

Руденко подчеркнул, что отношение к плану власти страны сформулируют после ознакомления.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что глава МИД страны представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов, в котором обозначается прекращение огня, нейтралитет Украины, двустороннее соглашение Москвы и Киева по территориальным вопросам, а также многосторонний договор по безопасности в Европе.

В мае бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования украинского кризиса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

