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Российская спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря, заявил французский политолог Доминик Моизи в издании Echos.

По мнению специалиста, страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии отказались поддержать Запад против РФ.

В частности, французский политолог привел в пример заявлениях экс-президента Бразилии Лулы де Силвы, который назвал причиной современной ситуации политику США по расширению НАТО. Как отметил Моизи, такое мнение распространено в Латинской Америке.

В свою очередь, на африканском континенте недовольство вызывает избирательность Запада, который остается равнодушен к жертвам конфликтов в странах Африки.

Кроме того, по мнению эксперта, страны Ближнего Востока не готовы ссориться с Россией. У многих государств в регионе дружеские отношения с Москвой. Некоторые из них рассчитывают на ее поддержку в условиях постепенного ухода США из региона, добавил политолог.

Ранее эксперт по России из Калифорнийского университета Дэниел Трейсман заявил, что переброска оружия НАТО к российским границам после распада СССР была ошибкой. Как уточнил эксперт, Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО.

По мнению аналитика, успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Тем не менее, как отметил эксперт, Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на Восток.

В свою очередь, ветеран ЦРУ Пол Пиллар заявил, что развязанная США новая холодная война с Россией может привести к крайне плачевным результатам. По словам эксперта, откровенный антироссийский настрой Вашингтона играет на руку Москве. Кроме того, заявления США о планах ослабить РФ значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине.

