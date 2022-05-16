Политолог оценил шансы Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция официально объявили о решении вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Это вызвало неоднозначную реакцию мирового сообщества. В частности, в российском МИД соответствующие планы назвали ошибкой. Выясняем, примут ли Финляндию и Швецию в НАТО, а также к чему это может привести.



Расширение НАТО

Фото: AP Photo/Olivier Matthys

15 мая стало известно, что Швеция и Финляндия приняли решение подать заявки на членство в НАТО. По мнению шведского премьер-министра Магдалены Андерссон, вступление в Североатлантический альянс укрепит безопасность страны. При этом отмечается, что руководство Швеции в случае одобрения заявки будет выступать против размещения на своей территории военных баз и ядерного оружия.

Примечательно, что среди шведской политической элиты курс на членство страны в НАТО не был встречен единодушной поддержкой. Например, лидер Левой партии Нуши Дадгостар назвала этот путь неверным и объяснила, какие риски он несет. "Вступление в НАТО грозит опасной эскалацией на близлежащих территориях. Напряжение растет, риск конфликта увеличивается. Это неправильный путь", – написала она в соцсетях.

Международное сообщество также неоднозначно отреагировало на планы Финляндии и Швеции. Часть стран, среди которых США, Великобритания, Норвегия, Словакия и другие, выразили поддержку по этому вопросу. В Турции заявили, что не возражают против расширения НАТО, однако выступают против поддерживающих террористов государств. Речь идет о том, что турецкая сторона обеспокоена предполагаемыми связями Финляндии и Швеции с Рабочей партией Курдистана, признанной турецкими властями террористической.

Вместе с тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что членство этих двух скандинавских государств в НАТО может стать тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями. В свою очередь, Владимир Путин, комментируя решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, подчеркнул, что это не создаст угрозы для РФ, однако вызовет соответствующую реакцию.





Владимир Путин президент РФ Хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию.

Президент пояснил, что Россия определит реакцию, исходя из тех угроз, которые ей будут создаваться. Путин также подчеркнул, что НАТО используется американцами в качестве инструмента внешней политики. Причем это делается весьма агрессивно, настойчиво и искусно.

По состоянию на 16 мая 2022 года, действующими членами НАТО являются 30 государств . В частности, Албания, Болгария, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Греция и Германия. Кроме того, Дания, Италия, Испания, Исландия, Канада, Литва, Люксембург, Латвия и Северная Македония. Также Норвегия и Нидерланды, Португалия, Польша, Румыния, США, Словакия, Словения, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория и Эстония.



Примут несмотря ни на что?

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов рассказал Москве 24, что для вступления в НАТО Финляндии и Швеции нужно получить одобрение всех членов Североатлантического альянса. Подавляющее большинство государств военно-политического блока поддерживает это намерение, однако Турция публично выражает недовольство инициативой скандинавских стран, отметил Лукьянов. Несмотря на это, эксперт прогнозирует, что Финляндия и Швеция все же вступят в НАТО.





Федор Лукьянов главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Нет никаких сомнений, что вопрос (вступления Финляндии и Швеции в НАТО. – Прим. ред. ) будет урегулирован. Турция не будет накладывать вето.

Однако, по его мнению, Турция использует любую возможность, чтобы подчеркнуть свою значимость. "Во-первых, Турция постарается напомнить, что это страна, мнение которой необходимо учитывать при принятии решений и с уважением к ней относиться", – сказал эксперт.

Он отметил, что у Турции действительно есть давние претензии к скандинавским государствам, особенно к Швеции. "Еще c 60-х годов в Швеции находят убежище члены курдских организаций. Там их считают политическими эмигрантами, а в Турции – преступниками и террористами", – объясняет Лукьянов.

В целом же вступление Финляндии и Швеции в НАТО носит скорее формальный характер, потому что они и так были тесными союзниками, считает политолог. Тем не менее Балтийский и Арктический регионы ожидает милитаризация, полагает специалист.

"Балтийский регион, Арктический регион становятся прямой зоной противостояния. Все члены Арктического совета, кроме России, теперь будут государствами НАТО, и все балтийские государства, кроме России, тоже будут странами НАТО", – комментирует Лукьянов.

По его мнению, в связи с этим Россия будет укреплять свои военные возможности в этих регионах.

