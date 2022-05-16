Путин заявил об отсутствии у России проблем с Финляндией и Швецией

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Владимир Путин во время выступления на саммите ОДКБ завил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО не создает угрозы.

"Хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", – приводит слова Путина РИА Новости.

Российский лидер добавил, что реакция будет зависеть от угроз, которые будут создаваться из-за вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия убеждена, что вступление этих стран в НАТО не укрепит безопасность в Европе. Он подчеркнул, что Москва будет самым тщательным образом отслеживать этот вопрос.

В понедельник, 16 мая, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о принятии правительством страны официального решения о членстве в НАТО. По ее словам, в парламенте Швеции подавляющее большинство голосов было за вступление королевства в Альянс.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.



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