Ответ РФ на вхождение Швеции в НАТО зависит от расширения инфраструктуры Альянса – Путин

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Владимир Путин заявил, что ответ России на вхождение в НАТО Швеции и Финляндии будет зависеть от расширения инфраструктуры Альянса.

"Расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции. – Прим. ред.), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", – отметил он на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Кремле.

По словам президента, у России нет проблем с этими странами, а их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы стране.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что у НАТО не должно быть иллюзий, что Москва просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в Альянс. Он добавил, что ситуация в свете происходящих событий меняется радикально. Замглавы МИД РФ отметил, что из-за этого безопасность Финляндии и Швеции не укрепится.

До этого правящая партия Швеции заявила, что страна официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В партии подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

