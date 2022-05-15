Россия усилит войска на границе с Финляндией, если та вступит в НАТО – сенатор

Фото: Москва 24/Никита Симонов

России придется усилить группировку своих войск на границе с Финляндией, если там появятся наступательные вооружения НАТО. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе", – заявил он, отметив, что безопасности РФ ничего не угрожает.

Парламентарий также подчеркнул, что Соединенным Штатам важно превратить Финляндию в еще одну зону влияния, где они могли бы разместить свою базу, проводить учения Альянса, осуществлять различные провокации и испытывать оружие.

Ранее 15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Позже об аналогичном решении сообщили власти Швеции.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

