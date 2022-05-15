РФ не оставит без ответа хамство и беззаконие со стороны Запада – Захарова

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москва не оставит без ответа хамство и незаконные шаги со стороны западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги", – сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели против России санкции, которые неоднократно расширяли. Они, в частности, затронули чиновников, а также отдельные отрасли российский экономики, в том числе энергетику. Кроме того, возник риск расширения НАТО: так, вступить в Альянс в настоящее время планируют Финляндия и Швеция.
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