Пушков рассказал, как Запад наказал сам себя санкциями против России

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Санкционная война Запада против России привела к глобальной экономической дестабилизации, если подобные ограничения будут применены против Китая, то мировая экономика рухнет, заявил сенатор Алексей Пушков.
"И это – во многом неожиданное для самого Запада следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее", – написал политик в своем телеграм-канале.
Сенатор указал, что в своей борьбе с Россией страны Запада до сих пор не осознали, что экономическая глобализация имеет сторону, не контролируемую США и государствами G7.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировые цены на продовольствие растут из-за санкций, которые ввел Запад против России. Так она ответила министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая ранее обвинила Москву в грядущем продовольственном кризисе.
Захарова отметила, что непонимание прямой причины роста цен является признаком глупости или намеренного введения общественности в заблуждение. Она подчеркнула, что развал государственности Украины также является делом рук Запада.
До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты, утверждая, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий России в акватории Азовского и Черного морей, сознательно переворачивают все с ног на голову.
Дипломат подчеркнул, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией, сложившейся на международных продовольственных рынках, и будет добросовестно исполнять свои обязательства по экспортным контрактам в части сельскохозяйственных товаров и удобрений.
В Германии обеспокоены возможным продовольственным кризисом
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