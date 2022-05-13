Экономист рассказал, какие страны столкнутся с продовольственным кризисом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек мировому сообществу глобальные проблемы на фоне антироссийских санкций. В частности, по его мнению, не исключены логистический и международный продовольственный кризис. Более того, Медведев допустил, что в связи с последним в отдельных государствах возможен голод. Выясняем, какова вероятность, что такой сценарий сбудется, и кого он затронет.



Голодная тревога?

В пятницу, 13 мая, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился в своем телеграм-канале мнением о том, как дальше будет развиваться ситуация на международной арене после антироссийских санкций. Он предположил, что возможен крупный логистический кризис, поскольку ряд глобальных цепочек поставок товаров разрушится. В том числе не исключен и крах зарубежных авиакомпаний, не имеющих возможности летать над РФ, уточнил Медведев.

"Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели "стреляющие в собственные ноги" санкции по поставкам российских энергоносителей, продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире", – отметил он.





Дмитрий Медведев зампредседателя Совбеза РФ Наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах.

Кроме того, зампредседателя Совбеза РФ допустил развитие валютно-финансового кризиса в некоторых государствах, новые региональные военные конфликты, эпидемии, упадок деятельности международных институтов и другие проблемы, с которыми столкнется мир. По его мнению, в конечном счете будет создана новая архитектура безопасности.

Ранее о том, что антироссийские санкции провоцируют глобальный кризис, заявил Владимир Путин.

"Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан", – подчеркнул президент.

В апреле генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что украинский кризис способен ввергнуть в нищету и голод до 1,7 миллиарда человек. Согласно этим подсчетам, речь идет о более чем пятой части человечества.

Кроме того, генсек ООН напомнил, что 30% мирового производства пшеницы и ячменя, а также пятой части кукурузы и более половины подсолнечного масла суммарно приходятся на долю РФ и Украины. Из-за обострившейся ситуации у фермеров возникли сложности с уборкой урожая, блокируется экспорт зерновых, нарушается цепочка поставок. Все это провоцирует резкий рост цен, подчеркнул Гутерриш.



Кто пострадает?

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал Москве 24, что продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО) фиксирует наивысшую инфляцию практически по всем группам продовольственных товаров за последние 35 лет.

"Действительно, идет рост цен на продовольственные товары, особенно на биржевые товары, типа зерна и масла. Эффективной тенденции к снижению цен пока нет", – сказал экономист.

Однако ни в Европе, ни в США, ни в Латинской Америке, ни в России продовольственного кризиса не ожидается, считает специалист. По его прогнозу, правительства государств всегда смогут компенсировать рост цен на продукты единовременными дотациями населению, как это было в периоды обострения пандемии.

С другой стороны, избежать проблем с продовольствием не удастся бедным странам Африки и Азии, полагает экономист.





Георгий Остапкович директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ В этих странах основная часть населения низкодоходная, и именно их затронет продовольственная проблема. В этом году они ощутят и нехватку продуктов, и ценовое давление. Но голода с вымиранием, конечно, не будет. Люди начнут оптимизировать и менять свою корзину потребления. Вместо зерновых начнут больше есть местные продукты, например сою или батат.

Эксперт напомнил, что в бедные страны зерновые поставляют два мировых лидера по их производству – Россия и Украина. Однако из-за логистических трудностей поставки продукции нарушены. "У Украины осталось почти 25 миллионов тонн зерна с прошлого урожая. Но они не могут его вывезти, потому что закрыты порты в связи с ситуацией в стране, не ездят фуры", – сказал Остапкович.

По его словам, помочь преодолеть продовольственный кризис в бедных африканских и азиатских странах может сторонняя финансовая помощь, в частности в рамках программы ООН "Цели развития тысячелетия". Один из главных ее пунктов направлен на ликвидацию нищеты и голода.

