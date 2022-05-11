Пушков заявил о риске ядерной войны из-за отказа Запада от многополярного мира

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Неспособность Запада смириться с утверждением многополярного мира несет в себе риски ядерной катастрофы, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"Поскольку западные элиты не способны смириться с утверждением подлинного многополюсного мира и с иными моделями общественного устройства, кроме так называемой либеральной демократии, отступление Запада будет сопровождаться интенсивными конфликтами", – написал политик в своем телеграм-канале.

Благоприятным исходом в условиях такого рода конфликтов, добавил Пушков, может считаться предотвращение ядерной катастрофы. Сенатор также выразил мнение, что мир столкнется с жестокой схваткой за превосходство между главными политическими центрами силы. Противостояние, уверен он, будет осложнено из-за идеологических противоречий.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Соединенных Штатах передергивают российские заявления по ядерной политике страны. Дипломат добавил, что искажение информации идет не только со стороны американских СМИ, но и от представителей администрации.

По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала Вашингтону подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия никому не угрожает ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны. Он напомнил, что именно РФ неоднократно инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием.

