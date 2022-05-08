Глава "Роскосмоса" заявил о недопустимости ядерной войны

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Россия могла бы уничтожить страны НАТО в ядерной войне за полчаса, но допустить такую войну нельзя, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Поэтому нам придется побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооруженными средствами", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Рогозина, для победы необходима полная солидарность страны с армией, мобилизация экономики, а также перевод оборонно-промышленного комплекса на "военные рельсы".

Ранее замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Дипломат подчеркнул, что России приходилось неоднократно опровергать инсинуации о возможном применении ядерного оружия. По его словам, российская сторона придерживается принципов, при которых в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решениео проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.