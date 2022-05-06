Обвинения в адрес РФ в "агрессивной ядерной риторике" безосновательны – посол РФ в США

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Представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek.

"Искажение идет не только со стороны американских СМИ, но и от представителей администрации", – написал он.

По его словам, именно Россия в последние годы настойчиво предлагала США подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никому не угрожает ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны. По его словам, именно Россия неоднократно инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что все страны должны понять невозможность победы в ядерной войне. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден придерживается позиции о неразмещении американских войск на Украине, чтобы не принимать участие в этом конфликте. Псаки также подчеркнула, что НАТО не принимает участие в спецоперации. Она опровергла тезис, что конфликт на Украине является непрямым столкновением РФ и Альянса.

