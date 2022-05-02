В Белом доме заявили, что все страны должны понять невозможность победы в ядерной войне

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Все страны должны вновь провозгласить, что победить в ядерной войне невозможно. В этом вопросе США согласны с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что президент США Джо Байден придерживается позиции о неразмещении американских войск на Украине, чтобы не принимать участие в этом конфликте.
Псаки также подчеркнула, что НАТО не принимает участие в спецоперации. Она опровергла тезис, что конфликт на Украине является непрямым столкновением РФ и Альянса.
"США не принимают участия в этой войне. Поэтому нам всем очень важно не повторять тезисы Кремля на этом фронте", – приводит слова Псаки ТАСС.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никому не угрожает ядерной войной. По его словам, эту тему начинают страны Запада. Он подчеркнул, что РФ не раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием.
В Белом доме согласились, что победителей в ядерной войне не будет
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