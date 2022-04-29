РФ никому не угрожает ядерной войной – Лавров

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Россия никому не угрожает ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Меня спросили о том, возможна ли ядерная война, повысились ли риски начала ядерной войны и предполагает ли Россия, что такое может случиться. Я ответил, что с самого начала нашего сотрудничества еще с администрацией [Дональда] Трампа мы предлагали им переподтвердить тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана", – отметил Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya.
По его словам, именно Россия неоднократно инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием.
Также Лавров подчеркнул, что Россия не играет со словами "ядерная война".
"Вы помните, [Владимир] Зеленский в январе сказал, что Украина совершила ошибку, когда отказалась от ядерного статуса. И тогда он заявил, что Украина должна задуматься о том, чтобы приобрести ядерное оружие. Недавно польский премьер заявил, что Варшава будет приветствовать размещение на своей территории ядерного оружия США и передислокацию его из Германии в Польшу. Мы никогда не играем с такими опасными понятиями", – добавил министр, указав на то, что западные страны должны приструнить украинских и польских чиновников, которые не видят в этом опасности.
Ранее Лавров уже заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Глава российского МИД также отмечал, что США отказались практически ото всех контактов с Россией на фоне проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. По словам дипломата, это связано с тем, что Москва была вынуждена встать на защиту русских на Украине.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Заявления Запада об угрозах ядерной войны со стороны Москвы являются фейком – Захарова
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