Политолог назвал принципиальное отличие позиций РФ и США по ядерному оружию

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Россия держит ядерный арсенал для защиты нации, а США – для давления на мировое сообщество, заявил политолог Руслан Бальбек.

"Наша страна никогда не рассматривала возможность первой начать ядерный конфликт. Принципиальное отличие позиции Москвы и Вашингтона в том, что мы держим ядерный арсенал для защиты нации, а они его рассматривают как фактор давления на мировое сообщество", – приводит RT его слова.

По мнению эксперта, только "гарантированный ответный ядерный удар" удерживает Вашингтон от ядерного конфликта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы.

Лавров напомнил, что заявление о недопустимости ядерной войны сделала в январе текущего года "пятерка" постоянных членов Совета безопасности ООН.

Глава российского МИД также заявил, что США отказались практически ото всех контактов с Россией на фоне проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. По словам дипломата, это связано с тем, что Москва была вынуждена встать на защиту русских на Украине.