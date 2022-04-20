Захарова заявила о необходимости расследовать фейки о ядерном оружии РФ на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Информационные вбросы о якобы рассмотрении Россией возможности применения ядерного оружия на Украине должны расследовать правоохранительные органы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Анонимные каналы пишут: "[Сергей] Лавров иносказательно допустил возможность применения ядерного оружия против Украины?" И знак вопроса ставят в конце для подстраховки. А на самом деле все наоборот: в интервью India Today Сергей Лавров рассказывал о противоположном – о международных инициативах о недопустимости ядерной войны", – приводит Pravda.Ru ее слова.
Захарова подчеркнула, что не раз опровергала данную информацию, при этом в некоторых телеграм-каналах продолжает распространяться дезинформация на эту тему.
Ранее Мария Захарова назвала пропагандистским ходом заявления США о том, что Россию могут признать государством, спонсирующим терроризм.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
РФ после переговоров изменила конфигурацию войск на Украине, но это не оценили – Лавров
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