Захарова заявила о необходимости расследовать фейки о ядерном оружии РФ на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Информационные вбросы о якобы рассмотрении Россией возможности применения ядерного оружия на Украине должны расследовать правоохранительные органы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Анонимные каналы пишут: "[Сергей] Лавров иносказательно допустил возможность применения ядерного оружия против Украины?" И знак вопроса ставят в конце для подстраховки. А на самом деле все наоборот: в интервью India Today Сергей Лавров рассказывал о противоположном – о международных инициативах о недопустимости ядерной войны", – приводит Pravda.Ru ее слова.

Захарова подчеркнула, что не раз опровергала данную информацию, при этом в некоторых телеграм-каналах продолжает распространяться дезинформация на эту тему.

Ранее Мария Захарова назвала пропагандистским ходом заявления США о том, что Россию могут признать государством, спонсирующим терроризм.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.