МИД РФ: Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам

В МИД РФ сообщили, что Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам.

Минздрав РФ уполномочен утверждать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки, сообщает кабмин.

Более 23 миллионов поездок совершено на маршрутах "Мострансавто" между столицей и Подмосковьем с начала года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.