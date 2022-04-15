Российские военные предотвратили разрушение Каховской ГЭС националистами

Российские военные предотвратили разрушение Каховской ГЭС украинскими националистами. Об этом заявило Минобороны РФ.

Гидроэлектостанция находится в Херсонской области. Отмечается, что если бы прорвало плотину, водой из Днепра затопило бы множество населенных пунктов региона.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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