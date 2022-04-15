Голикова заявила, что 5 млн детей смогут отдохнуть в детских лагерях летом 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Не менее 5 миллионов детей смогут отдохнуть в летних лагерях в 2022 году. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании, передает РИА Новости.

По ее словам, в этом году в оздоровительной кампании задействуют 38 755 организаций, что на 3% больше, чем годом ранее.

Голикова добавила, что Роспотребнадзор снял ограничения по наполняемости лагерей. Она также попросила усилить контроль за квалификацией медицинских и педагогических работников в детских лагерях.

При этом вице-премьер напомнила, что сохраняется угроза распространения коронавируса, поэтому необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи путевок с кешбэком в детские лагеря. Отправиться на отдых в рамках данной программы можно будет с 1 мая по 30 сентября 2022 года. В Ростуризме подчеркнули, что ограничений по возрасту детей и количеству смен, в которых можно будет отдохнуть со скидкой, нет.

