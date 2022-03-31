В России стартовали продажи путевок с кешбэком в детские лагеря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В ночь на 31 марта в России начались продажи путевок с кешбэком в детские лагеря. Отправиться на отдых в рамках данной программы можно будет с 1 мая по 30 сентября 2022 года.

В Ростуризме подчеркнули, что ограничений по возрасту детей и количеству смен, в которых можно будет отдохнуть со скидкой, нет. При выборе путевки на сайте лагеря необходимо убедиться, что он является участником программы.

Для получения кешбэка поездка должна быть оплачена картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После покупки путевки в течении пяти дней половина ее стоимость вернется на карту автоматически, но не более 20 тысяч рублей.

Действие программы распространяется на государственные и коммерческие стационарные лагеря. Кроме того, в этом году в нее включили и детские палаточные лагеря.

Как рассказала ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, включение палаточных лагерей может стать стимулом к возрождению важного направления приключенческого туризма. По ее словам, без кешбэка цена на данный турпродукт оказывалась неконкурентоспособной.