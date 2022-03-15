В России возобновили продажу туров с кешбэком

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Ростуризм с 15 марта возобновляет продажу туров по России с кешбэком.

"Покупать поездки можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля. То есть период поездок составит более 3 месяцев, включая июнь", – сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказала ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, такое решение сделает отдых для туристов внутри страны доступнее, а также поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

Условия программы останутся прежними – продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".

Продажи путевок в рамках детского кешбэка начнутся в ночь на 31 марта, отправиться в лагерь можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.