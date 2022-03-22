В кабмине РФ поручили мониторить цены на услуги гостиниц и детских лагерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, ФАС и Минпросвещения мониторить цены на услуги отелей и детских лагерей, передает ТАСС.
"При выявлении фактов необоснованного завышения (цен. – Прим. ред.) ведомства должны принимать меры в рамках своих полномочий", – добавил Чернышенко.
Также Ростуризму было поручено организовать совещание по подготовке к летнему туристическому сезону и обсудить с представителями отрасли ценообразование на услуги. Чернышенко напомнил, что меры по поддержке экономики направлены на защиту интересов граждан.
"Речь идет о туристическом кешбэке и введении нулевого НДС для гостиниц на ближайшие пять лет. Людям важно получить реальную скидку на отдых как семейный, так и детский. К нам поступают единичные сигналы о завышении. Необходимо разобраться и держать вопрос на контроле", – подчеркнул Чернышенко.
15 марта в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Купить тур можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля. Продажи путевок в рамках детского кешбэка между тем начнутся в ночь на 31 марта.
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