В АТОР предупредили о возможном подорожании летних туров по России

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Летние туры по России могут вырасти в цене. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

Стоимость может увеличиться из-за роста цен на услуги отелей.

"Отельеры уже озвучили повышение цен на 10–30%. Такой рост цен будет точно, потому что у них очень большая доля импорта. И пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены вырастут", – сообщила Ломидзе.

Представитель АТОР отметила, что перевозки также подорожают. При этом, насколько вырастет стоимость, пока неизвестно.

"На данный момент цена не повысилась. То повышение, о котором говорилось, – к сезону", – добавила Ломидзе.

С 15 марта возобновилась продажа туров по России с кешбэком. Купить тур можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля.

Как рассказала ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, такое решение сделает отдых для туристов внутри страны доступнее, а также поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

Продажи путевок в рамках детского кешбэка начнутся в ночь на 31 марта, отправиться в лагерь можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.

