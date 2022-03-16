В ассоциации "Турпомощь" посоветовали направления для отдыха на майские и летом

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Россиянам рассказали, куда стоит поехать на отдых на майские праздники и в летний отпуск. Советы дал глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

По словам эксперта, главным трендом сезона станут поездки по России. Он уточнил, что внутренний туризм начал активно развиваться с начала пандемии.

"На майские по-прежнему будут популярные российские направления – безусловно, это будет юг России, например, Сочи. Алтай, Хакасия, Калининград, Казань, Москва и Санкт-Петербург с точки зрения экскурсионного и познавательного туризма", – сообщил Осауленко Москве 24.

Популярностью также будут пользоваться поездки в ближнее зарубежье. В частности, россиянам доступны Абхазия, Белоруссия, Армения и Азербайджан.

"Летом подтянутся и дальние направления, когда будет решены логистические и авиационные вопросы. Турция, Египет для россиян не закрыты и с решением этих вопросов потоки российских туристов туда полетят. Также 15 марта Вьетнам открылся для полностью вакцинированных международных путешественников, включая россиян", – продолжил эксперт.

Осауленко также допустил, что граждане РФ летом смогут посетить Китай в качестве туристов.

Специалист отметил, что российским властям к началу туристического сезона следует решить ряд проблем. В частности, на повестке сейчас оказался вопрос с сертификацией воздушных судов.

"Не только у России есть воздушные суда, лизинге или в собственности. У наших партнеров тоже свой приличный флот. Есть вариант использовать емкости принимающей страны. Например, в Турцию можно будет летать на cамолетах Turkish Airlines, у других крупных турецких операторов есть свой крупный самолетный парк", – подчеркнул Осауленко.

Глава ассоциации объяснил, что повышение цен на билеты в Турцию обусловлено восстановлением транспортного сообщения, а также валютной составляющей.

"Как только туристские потоки направятся в Турцию, под туристов будут другие цены. Раньше в Турцию помимо регулярных рейсов летали рейсы туроператоров, которые возили непосредственно туристов. Разница в цене была в разы", – пояснил Осауленко.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летние туры по России могут вырасти в цене. Стоимость может увеличиться из-за роста цен на услуги отелей до 30% и повышения стоимости перевозок.

С 15 марта возобновилась продажа туров по России с кешбэком. Купить тур можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля.

Как рассказала ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, такое решение сделает отдых для туристов внутри страны доступнее, а также поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

Продажи путевок в рамках детского кешбэка начнутся в ночь на 31 марта, отправиться в лагерь можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета.

