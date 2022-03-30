Палаточные лагеря включили в программу детского туристического кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство РФ приняло решение включить палаточные лагеря в программу детского туристического кешбэка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
"Включение палаточных лагерей может стать стимулом к возрождению этого важного направления не только детского и юношеского, но в перспективе и активного, приключенческого туризма. Этот шаг способен стимулировать возрождение ряда известных лагерей, <...> потому что без кешбэка цена их турпродукта оказывалась неконкурентоспособной", – рассказала Тюрина.
По ее словам, в 2022 году спрос на отдых в рамках программы значительно превышает предложение, однако ситуация все же лучше, чем годом ранее: это стало возможно благодаря в том числе включению палаточных лагерей, а также отмене антиковидных ограничений, благодаря чему лагеря могут работать с 100-процентной загрузкой.
Как объяснила представитель РСТ, уже сейчас во многих лагерях нет мест, до начала программы родители могут забронировать их без оплаты. В особенности это касается Подмосковья. Причину такой тенденции она видит в закрытии зарубежных направлений.
В настоящее время для детей не хватает вариантов бюджетного отдыха, продолжила Тюрина. Цены выросли почти везде в среднем на 15–30%, однако сгладить подорожание позволяет кешбэк, считает пресс-секретарь РСТ.
15 марта в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Купить тур можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля. Продажи путевок в рамках детского кешбэка начнутся в ночь на 31 марта.
Продажи путевок в детские лагеря с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: