Палаточные лагеря включили в программу детского туристического кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ приняло решение включить палаточные лагеря в программу детского туристического кешбэка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

"Включение палаточных лагерей может стать стимулом к возрождению этого важного направления не только детского и юношеского, но в перспективе и активного, приключенческого туризма. Этот шаг способен стимулировать возрождение ряда известных лагерей, <...> потому что без кешбэка цена их турпродукта оказывалась неконкурентоспособной", – рассказала Тюрина.

По ее словам, в 2022 году спрос на отдых в рамках программы значительно превышает предложение, однако ситуация все же лучше, чем годом ранее: это стало возможно благодаря в том числе включению палаточных лагерей, а также отмене антиковидных ограничений, благодаря чему лагеря могут работать с 100-процентной загрузкой.

Как объяснила представитель РСТ, уже сейчас во многих лагерях нет мест, до начала программы родители могут забронировать их без оплаты. В особенности это касается Подмосковья. Причину такой тенденции она видит в закрытии зарубежных направлений.

В настоящее время для детей не хватает вариантов бюджетного отдыха, продолжила Тюрина. Цены выросли почти везде в среднем на 15–30%, однако сгладить подорожание позволяет кешбэк, считает пресс-секретарь РСТ.

15 марта в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Купить тур можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля. Продажи путевок в рамках детского кешбэка начнутся в ночь на 31 марта.

