Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

туризм

15:10

Главная / Истории /

Кто сможет путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма в России

Молодежный туризм: как недорого путешествовать по России в 2022 году
туризм

В России в июне начнется программа молодежного и студенческого туризма. Принять участие в проекте смогут работающие молодые люди и девушки до 35 лет, а также студенты и особо отличившиеся школьники. Рассказываем, куда можно отправиться по доступной цене и что для этого нужно.

Фото: depositphotos/IridaBerilova

Что ждет участников?

В этом году организаторы разработали больше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и культурно-познавательных программ. Всего будет предложено три формата путешествий:

  • научно-популярный туризм: поездки для профессионального развития с целью стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях, написания научных работ;
  • профориентационный туризм: поездки для погружения в интересующие специальности, смены направления обучения, специализации или образовательной организации;
  • культурно-познавательный туризм: для путешественников, интересующихся культурным и личностным развитием, а также для поездок в личных целях.

Каждый участник сможет останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. Молодые люди смогут путешествовать как самостоятельно (за свой счет), так и в составе организованных групп от вуза. В этом случае университет возьмет на себя расходы на проживание и питание, а также дорогу до места назначения и обратно.

Для кого?

Фото: depositphotos/shmeljov

Путешествовать по программе смогут трудоустроенные молодые люди до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы "Россия – страна возможностей". Кроме того, в этом году в программу включены:

  • студенты всех форм обучения;
  • молодые ученые;
  • аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности;
  • победители всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников.

Предполагается, что возможностью воспользуются более 10 тысяч человек.

Когда старт?

Узнать стоимость и забронировать тур можно будет с 20 апреля на сайте проекта, а сами поездки начнутся с 1 июня. В этом году в программе участвуют 155 вузов из 98 городов. Среди них – Новосибирск, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Уссурийск и Москва.

Программа была запущена в 2021 году. По данным организаторов, за 42 дня студенты отправились в путешествия от Калининграда до Владивостока: свои двери для молодых туристов распахнул 21 вуз в 19 регионах. Участникам предложили свыше 170 культурно-познавательных турпрограмм, разработанных в формате "студент-студенту".

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать