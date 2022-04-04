Кто сможет путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма в России

В России в июне начнется программа молодежного и студенческого туризма. Принять участие в проекте смогут работающие молодые люди и девушки до 35 лет, а также студенты и особо отличившиеся школьники. Рассказываем, куда можно отправиться по доступной цене и что для этого нужно.



Что ждет участников?

В этом году организаторы разработали больше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и культурно-познавательных программ. Всего будет предложено три формата путешествий:

научно-популярный туризм: поездки для профессионального развития с целью стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях, написания научных работ;

профориентационный туризм: поездки для погружения в интересующие специальности, смены направления обучения, специализации или образовательной организации;

культурно-познавательный туризм: для путешественников, интересующихся культурным и личностным развитием, а также для поездок в личных целях.

Для кого?

Каждый участник сможет останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. Молодые люди смогут путешествовать как самостоятельно (за свой счет), так и в составе организованных групп от вуза. В этом случае университет возьмет на себя расходы на проживание и питание, а также дорогу до места назначения и обратно.

Путешествовать по программе смогут трудоустроенные молодые люди до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы "Россия – страна возможностей". Кроме того, в этом году в программу включены:

студенты всех форм обучения;

молодые ученые;

аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности;

победители всероссийского конкурса "Большая перемена" среди школьников.

Когда старт?

Предполагается, что возможностью воспользуются более 10 тысяч человек.

Узнать стоимость и забронировать тур можно будет с 20 апреля на сайте проекта, а сами поездки начнутся с 1 июня. В этом году в программе участвуют 155 вузов из 98 городов. Среди них – Новосибирск, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Уссурийск и Москва.

Программа была запущена в 2021 году. По данным организаторов, за 42 дня студенты отправились в путешествия от Калининграда до Владивостока: свои двери для молодых туристов распахнул 21 вуз в 19 регионах. Участникам предложили свыше 170 культурно-познавательных турпрограмм, разработанных в формате "студент-студенту".