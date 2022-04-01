Программа молодежного и студенческого туризма стартует в РФ с 1 июня

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С 1 июня в России стартует программа молодежного и студенческого туризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Программа дает возможность молодым людям по доступной цене путешествовать по субъектам России, останавливаясь в общежитиях вузов. Студентам на выбор представлено несколько вариантов направлений.

Например, научно-популярный туризм, который предполагает поездки для профессионального развития. В рамках программы можно проходить стажировки на производствах, участвовать в научных мероприятиях, писать научные работы. Профессиональный туризм предполагает поездки для смены направления обучения, получения новых навыков и компетенций. В рамках культурно-познавательного и рекреационного туризма студенты могут получить культурное и личностное развитие.

По словам Чернышенко, в этом году в программе примут участие 155 вузов из 98 городов. Принять участие в проекте могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, школьники – победители конкурса "Большая перемена".

"Также путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма сможет трудоустроенная молодежь до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы АНО "Россия – страна возможностей". По предварительным расчетам, воспользуются программой более 10 000 молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ", – подчеркнул Чернышенко.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков добавил, что в рамках программы можно путешествовать как группой людей, так и самостоятельно.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям могут восстановить уже этой весной. По ее словам, сейчас Ростуризм с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации совместно с зарубежными коллегами выстраивают новые логистические цепочки.

