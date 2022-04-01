Южная Корея возобновила безвизовый режим с Россией

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Южная Корея возобновила с 1 апреля безвизовый режим с Россией и рядом других стран.
Он будет действовать при условии предварительной регистрации путешественников в системе электронной авторизации Korea electronic traver authorization. Об этом сообщается на официальном сайте K-ETA.
Российские граждане смогут пребывать в Южной Корее без визы не более 60 дней подряд и не более 90 дней в целом за период в 180 дней, уточняет K-ETA. Отмечается, что заявку можно подать не менее чем за 72 часа до вылета, однако само по себе разрешение K-ETA не является визой и не гарантирует въезд в республику.
В апреле 2020 года Сеул отменил краткосрочные визы и ограничил безвизовый режим с 90 странами, включая Россию, из-за пандемии коронавируса.
Ранее египетские власти отменили штрафы за просроченные визы для российских туристов, не успевших вовремя выехать из страны из-за отмены рейсов. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в ведомство поступало много жалоб от россиян, в связи с чем она попросила египетскую сторону о содействии.
Южная Корея возобновит безвизовый режим с Россией с 1 апреля
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