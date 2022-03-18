Египет временно отменил для россиян штрафы за просроченные визы

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Египетские власти отменили штрафы за просроченные визы для российских туристов, не успевших вовремя выехать из страны из-за отмены рейсов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

По ее словам, поступало много жалоб от россиян из-за просроченных виз, в связи с чем она попросила египетскую сторону о содействии.

"Только что министр туризма Египта официально подтвердил мне временную отмену штрафов для наших туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе", – рассказала Догузова.

Российским гражданам для поездки в Египет нужна въездная виза. Ее можно оформить по прибытии – в египетском аэропорту. Стоимость однократной въездной визы для – 25 долларов. Она действует 30 дней.

Если турист пробудет в стране дольше положенного срока, при вылете с него взимается штраф в размере 100 долларов.

Ранее Догузова провела переговоры с министром туризма Туниса Мохамедом Моэз Бельхасеном, который выразил заинтересованность в приеме россиян. Министры туризма Турции и Египта ранее приняли аналогичное решение. Догузова отметила, что три самых массовых направления выразили поддержку и открытость к сотрудничеству. Она добавила, что Ростуризм продолжит обеспечивать комфортные и безопасные условия отдыха россиян.

Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.

Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел РФ выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, возвращать граждан РФ на родину планируется через третьи страны. Открытыми для россиян сейчас остаются в том числе Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет и Таиланд.