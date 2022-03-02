В Ростуризме назвали страны, заинтересованные в приеме россиян

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Глава Ростуризма Зарина Догузова провела переговоры с министром туризма Туниса Мохамедом Моэз Бельхасеном, который выразил заинтересованность в приеме россиян.

"Мохамед Моэз Бельхасен подчеркнул, что тунисские власти не планирует введение каких-либо ограничений в отношении России, и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока", – приводит сообщение Ростуризма "Интерфакс".

Министры туризма Турции и Египта ранее приняли аналогичное решение. Догузова отметила, что три самых массовых направления выразили поддержку и открытость к сотрудничеству. Она добавила, что Ростуризм продолжит обеспечивать комфортные и безопасные условия отдыха россиян.

Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.

Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел РФ выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, возвращать граждан РФ на родину планируется через третьи страны. Открытыми для россиян сейчас остаются в том числе Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет и Таиланд.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

