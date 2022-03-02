Россиян предупредили о возможном росте цен на турпоездки до 15%

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Цены на туристические поездки могут вырасти до 15%, предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

"Инфляция, она же общеэкономическим законам подчинена. И понятно, что если тарифы будут расти и услуги будут подниматься не сиюминутно, но все равно. Поэтому нужно понимать, что 10–15% рост цен объективен", – приводит слова Барзыкина ТАСС.

Он отметил, что во время возврата туров их стоимость выросла более чем в два раза. Однако, по словам Барзыкина, ситуация нормализуется, в будущем не произойдет взрывного роста цен. Ожидается, что на внутреннем рынке стоимость туров сохранится на уровне 2021 года.

Ранее Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов из-за ситуации на Украине. В частности, российским лайнерам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. В ответ на данное решение Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.

Росавиация, Ростуризм и министерство иностранных дел РФ выразили готовность организовать вывоз россиян из Европы в Россию. Как отметили в Российском союзе туриндустрии, возвращать граждан РФ на родину планируется через третьи страны. Открытыми для россиян сейчас остаются в том числе Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет и Таиланд.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

