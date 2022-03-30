В АТОР разъяснили порядок въезда во Францию для туристов из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, для каких категорий россиян будет возможен въезд во Францию после 1 апреля.

В пресс-службе ведомства указали на то, что возможность получения визы не влечет за собой права на посещение страны.

"Поскольку Франция относит Россию к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 ("оранжевая" зона), то въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной или у него есть веские основания", – заявили в АТОР.

Туризм, как подчеркнули в организации, не относится к веским причинам для въезда. Таким образом, россияне действительно могут получить туристическую визу, однако не смогут воспользоваться ей для официальной поездки на отдых.

Дополнительно в Ассоциации туроператоров России предупредили, что между Россией и Францией по-прежнему остановлено прямое авиасообщение. Для поездки потребуются пересадки в Стамбуле, Дубае, Катаре или Белграде.

С 1 апреля Франция снимет ограничения на выдачу всех виз, включая туристические, россиянам. Соответствующая информация появилась на сайте Генконсульства республики.