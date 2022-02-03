Италия смягчила ограничения для привитых "Спутником V" туристов

11:09
Фото: depositphotos/sborisov
Власти Италии смягчили ограничения для туристов, привитых непризнанными в Евросоюзе вакцинами, в том числе "Спутником V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительственного дворца Киджи.
Теперь путешественники могут посещать места, вход в которые разрешен лишь при наличии сертификата о вакцинации, по результатам теста на коронавирус. Это позволит туристам заселяться в отели, передвигаться на общественном транспорте, а также входить в музеи, театры, бары и рестораны.
Приниматься будут результаты ПЦР- или экспресс-тестов на коронавирус, сделанных не позднее 48 и 72 часов назад соответственно.
При этом министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца отметил, что ограничения на въезд в страну сохраняются. Согласно правилам, туристам из России и ряда других стран не разрешен въезд в туристических целях.
Ранее сообщалось, что правительство Норвегии приняло решение с 1 февраля отменить большинство ограничений, связанных с распространением коронавируса. Теперь туристам, независимо от их прививочного статуса, не нужно делать тесты по прибытии. Для въезда в страну путешественникам, помимо основных документов, достаточно предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген.
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