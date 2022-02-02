Норвегия смягчила правила въезда для туристов

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Правительство Норвегии приняло решение с 1 февраля отменить большинство ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Йонас Гар Стере, которого цитирует РИА Новости.

Теперь туристам, независимо от их прививочного статуса, не нужно делать тесты по прибытии. Для въезда в страну путешественникам, помимо основных документов, достаточно предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген.

Самим норвежцам больше не нужно ограничивать число гостей в доме. В кинотеатрах и театрах отменяется требование соблюдения социальной дистанции. В ресторанах и кафе можно продавать спиртные напитки.

Снять последние ограничения в стране планируется к 17 февраля.

В Дании с 1 февраля прекратили действовать все ограничения против коронавируса. Таким образом, эта страна стала первой в Евросоюзе, где отменили все действовавшие ранее меры.

Так, больше необязательно носить маски и иметь COVID-паспорта. Время работы баров и ресторанов теперь неограниченно. Также снова открываются ночные клубы, отменяется лимит на количество людей в закрытых помещениях.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также объявила, что с 1 февраля в стране начнут смягчать коронавирусные ограничения. В частности, с начала февраля прекратился введенный в конце года пограничный контроль для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны.

Внутренний пограничный контроль действовал в стране с весны 2020 года по лето 2021 года. В декабре 2021 года он был снова введен на фоне распространения "Омикрон"-штамма коронавируса.

Бельгия 28 января смягчила антиковидные ограничения. Для жителей снова открыли казино, центры бильярда, боулинга. Рестораны и кафе теперь работают на час дольше.

