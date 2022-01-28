В Бельгии смягчат антиковидные ограничения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Соединенные штаммы". В ней телезрителям рассказывают о ситуации с коронавирусом в мире.

Бельгия 28 января смягчает антиковидные ограничения. Снова откроют казино, центры бильярда, боулинга. Рестораны и кафе будут работать на час дольше.

В стране ежедневно в больницы с COVID-19 попадают около 300 человек. "Омикрон" доминирует среди штаммов. Поэтому правительство решило ввести коронавирусный барометр. Он позволяет вводить или отменять ограничения, в зависимости от ситуации. Это трехцветная шкала, она будет показывать нагрузку на систему здравоохранения.

А в Дании полностью отменят ограничения. Маски остаются только рекомендацией, никакой удаленной работы или закрытий кафе, ресторанов и баров. Изменения вступают в силу с 1 февраля. Правительство решило, что коронавирус перестает быть социально опасным, поэтому пора возвращаться к обычной жизни. Даже для заболевших смягчают карантинные меры.

Заболеваемость в Дании все еще остается на высоком уровне. Только недавно там регистрировали более 50 тысяч новых случаев в день. Но из-за специфики "Омикрона" и его относительно легкого течения сократили срок самоизоляции. Для бессимптомников и тех, у кого признаки болезни не сильно выражены, он составляет 4 дня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.