Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Фото: телеграм-канал "Sputnik_Kyrgyzstan"

Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-центра пограничной службы Киргизии.

Стороны обязались отвести дополнительные силы, стянутые к границе. Кроме того, страны условились открыть движение по дороге Баткен-Исфана, а также совместно патрулировать приграничные районы для предотвращения возможных конфликтов.

В переговорах приняли участие губернаторы Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, а также сотрудники погранведомств и правоохранителей.

Накануне стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с участием пограничников двух стран.

В Бишкеке заявили, что таджикская сторона первой открыла огонь по киргизским пограничникам. Перестрелки случились в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо Баткенского района Киргизии.

Конфликт на границе привел к жертвам. Утверждалось, что среди погибших есть мирные граждане и пограничники Республики Таджикистан.

На киргизско-таджикской границе периодически происходят конфликты между населением или пограничниками двух стран. Их причина заключается в наличии участков, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.