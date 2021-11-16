Армения и Азербайджан прекратили столкновения на границе – Минобороны РФ

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Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения на границе в районе горы Килисали после телефонных переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского военного ведомства.

"В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки", – отметили в Минобороны РФ.

Прекращение боевых действий подтвердили и в армянском оборонном ведомстве. Там уточнили, что столкновения были прекращены в 17:30 мск. В настоящее время, по данным российского стороны, ситуация нормализовалась и находится под контролем.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своими коллегами из Армении и Азербайджана, в ходе которых призвал страны прекратить эскалацию конфликта на границе.

Во вторник, 16 ноября, Армения сообщила о нападении со стороны азербайджанских вооруженных сил. В связи с этим Ереван попросил Россию защитить территориальную целостность страны в рамках ОДКБ. Позже стало известно, что во время боев на границе стороны понесли потери живой силы, было уничтожено порядка 10 единиц азербайджанской бронетехники.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

Спор за принадлежность территории региона продолжается между Баку и Ереваном с 1988 года, когда там объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР. Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, была организована как формат для поиска путей мирного урегулирования напряженной ситуации.

