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Политика

15:55

Армения попросила Россию помочь защитить ее территориальную целостность

политика за рубежом

Фото: depositphotos/borkus

Армянские власти обращаются к Москве с призывом защитить суверенную территорию республики от атаки азербайджанских войск. Об этом в эфире общественного телевидения заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

По его словам, в настоящее время готовится соответственное письменное обращение.

"Так как нападение было на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках договора 1997 года. Это устное обращение, которому будет дан письменный ход", – заявил он.

Григорян добавил, что у республики будет возможность восстановить свою территориальную целостность, так как Ереван ожидает помощь от России. В рамках ОДКБ Армения намерена активизировать свои шаги, добавил секретарь Совбеза.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

Спор за принадлежность территории региона продолжается между Баку и Ереваном с 1988 года, когда в нем объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР. Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, была организована как формат для поиска путей мирного урегулирования напряженной ситуации.

Путин призвал наметить следующие шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе

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