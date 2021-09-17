Армения обвинила Азербайджан в расовой дискриминации и подала иск в Международный суд ООН

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Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в расовой дискриминации. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

В исковом заявлении также содержится требование ввести в отношении Азербайджана обеспечительные меры для защиты прав Армении и армян от дальнейшего их ущемления.

"Азербайджан на протяжении десятилетий подвергал Армению расовой дискриминации. <...> Эти нарушения вновь вышли на первый план в ходе конфликта в сентябре 2020 года", – говорится в тексте заявления.

В документе отмечается, что расовая дискриминация выражалась в том числе в пытках и массовых убийствах, которые, как утверждает армянская сторона, Азербайджан продолжил и после установления режима прекращения огня в ноябре 2020 года.

На основе этого Армения просит признать Азербайджан виновным в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, предотвратить дальнейший ущерб и компенсировать уже нанесенный ущерб.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

Спор за принадлежность территории региона продолжается между Баку и Ереваном с 1988 года, когда в нем объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР. Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, была организована как формат для поиска путей мирного урегулирования напряженной ситуации.