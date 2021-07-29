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Политика

13:23

В Кремле прокомментировали обострение на армяно-азербайджанской границе

власть политика

Фото: ТАСС/AP/Emrah Gurel

Кремль знает об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе и работает со сторонами конфликта для восстановления режима прекращения огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы знаем, что вчера было обострение на армяно-азербайджанской границе. И вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва продолжает контакты с Ереваном и Баку для обеспечения реализации трехсторонних договоренностей.

28 июля министерство обороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном. Речь идет о столкновениях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы на армянской территории в Гегаркуникской области. В свою очередь, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в провокациях на Кельбаджарском участке границы.

Позднее Ереван и Баку заявили о готовности принять предложение России об объявлении прекращения огня, однако 29 июля стороны сообщили о новых обстрелах.

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