Армения подтвердила договоренность о прекращении огня на границе с Азербайджаном

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Министерство иностранных дел Армении приняло предложение России об объявлении прекращения огня на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает Sputnik Армения.

"В пресс-службе МИД Армении <...> подтвердили договоренность о перемирии с 10:00 по местному времени, сообщив, что сейчас на границе ситуация относительно стабильная", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Азербайджан также подтвердил договоренность о прекращении огня на границе с Арменией.

Ранее министерство обороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном.

Речь идет о столкновениях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы на армянской территории в Гегаркуникской области. В свою очередь, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в провокациях на Кельбаджарском участке границы.