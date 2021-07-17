Пашинян сказал о готовности возобновить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о готовности возобновить переговоры по окончательному решению нагорнокарабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС.

"Применение силы и массовые преступления не могут разрешить карабахский конфликт, урегулирование которого возможно только путем переговоров под эгидой единственного формата с международным мандатом – Минской группы ОБСЕ. Я несколько раз уже заявлял, что Армения готова возобновить переговорный процесс согласно пунктам заявления Минской группы от 13 апреля", – сообщил Пашинян на пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Спор за принадлежность территории региона продолжается между Баку и Ереваном с 1988 года, когда в нем объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, была организована как формат для поиска путей мирного урегулирования напряженной ситуации. Кроме того в ее состав также входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Армения и Азербайджан.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. 13 апреля в Минской группе призвали стороны отказаться от взаимных обвинений и начать подготовку к конструктивным переговорам.

Ранее стало известно, что партия Пашиняна побеждает на парламентских выборах в Армении. Известно, что после подсчета бюллетеней со 100% участков партия Пашиняна набрала 53,92% голосов.

