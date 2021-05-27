Азербайджанские силы взяли в плен шестерых солдат армянской армии

09:43
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Шесть армянских солдат были взяты в плен азербайджанскими ВС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.
"Шесть военнослужащих ВС Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области", – говорится в сообщении.
Ранее о взятии в плен армянских солдат сообщило Минобороны Азербайджана. В ведомстве утверждали, что они пытались перейти границу двух стран.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда представители ВС Азербайджана начали операцию по корректировке границы на территории Сюникской области Армении. Позже операция была прервана.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ по вопросу пересечения подразделениями ВС Азербайджана государственной границы Армении.
Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области.
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