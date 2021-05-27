Азербайджанские силы взяли в плен шестерых солдат армянской армии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Шесть армянских солдат были взяты в плен азербайджанскими ВС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

"Шесть военнослужащих ВС Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области", – говорится в сообщении.

Ранее о взятии в плен армянских солдат сообщило Минобороны Азербайджана. В ведомстве утверждали, что они пытались перейти границу двух стран.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда представители ВС Азербайджана начали операцию по корректировке границы на территории Сюникской области Армении. Позже операция была прервана.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ по вопросу пересечения подразделениями ВС Азербайджана государственной границы Армении.

Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области.