Макрон потребовал вывести азербайджанские войска с территории Армении

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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости немедленного вывода войск Азербайджана с территории Армении, сообщает РИА Новости.

Французский лидер напомнил о приверженности республики территориальной целостности Армении. Макрон выразил надежду на урегулирование ситуации на границе для восстановления стабильности и безопасности в этом регионе через СБ ООН.

Накануне исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян в телефонном разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Айвазян обратил внимание на недопустимость провокаций со стороны Азербайджана, а также любых посягательств на целостность Армении. Руководители МИД двух стран обменялись мнениями по вопросам поддержания региональной безопасности и стабильности.

Ранее стало известно, что представители ВС Азербайджана начали операцию по корректировке границы на территории Сюникской области Армении. Позже операция была прервана. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратится в ОДКБ по вопросу пересечения подразделениями ВС Азербайджана государственной границы Армении.