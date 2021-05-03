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Политика

14:55

Парламент Армении не избрал Пашиняна премьером

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Степан Погосян/Photolure

Депутаты парламента Армении не проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Голосование проходило на специальном заседании и транслировалось местными телеканалами.

"За избрание Пашиняна проголосовал один депутат, против – 3, воздержались 75, Пашинян не избран премьер-министром", – отметил спикер парламента Арарат Мирзоян.

Следующее заседание парламента по данному вопросу назначено на 10 мая. В случае, если Пашинян не будет избран вновь, законодательный орган распустят. Тогда президент страны Армен Саркисян определит дату внеочередных выборов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку 25 апреля. Решение было принято в связи с проведением внеочередных парламентских выборов.

До этого он анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов.

Премьер Армении Никол Пашинян подает в отставку

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