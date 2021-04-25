Премьер Армении Пашинян подает в отставку для проведения парламентских выборов

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку. Решение принято в связи с проведением внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что после отставки Пашинян продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме.
"Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку", – сказал премьер.
Он отметил, что будет участвовать в выборах на пост премьера от партии "Гражданский договор".
Ранее Пашинян заявлял, что уйдет в отставку к концу апреля 2021 года, чтобы успеть распустить парламент и назначить внеочередные парламентские выборы.
До этого он анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов. Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку.
В том случае если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы.