Военное положение в Армении отменят до выборов – вице-cпикер

12:24
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Вице-cпикер парламента Армении Ален Симонян, представляющий правящую фракцию "Мой шаг", заявил, что военное положение в стране отменят до внеочередных парламентских выборов, которые должны состояться 20 июня.
"В четверг премьер Армении Никол Пашинян анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов. Думаю, что мы, естественно, до выборов отменим военное положение", – приводит слова Симоняна РИА Новости.
Также вице-спикер сообщил, что Пашинян до проведения выборов останется исполняющим обязанности премьера.
"Другой вариант не обсуждается и не обсуждался. До выборов Пашинян останется временным исполняющим обязанности премьер-министра", – подчеркнул Симонян.
Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы.
Владимир Путин 11 и 12 марта провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров представители трех стран подчеркнули, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается.
Ранее Путин, Пашинян и Алиев подписали совместное заявление о развитии Карабаха. Глава РФ подчеркнул, что реализация достигнутых на встрече договоренностей пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. Он отметил, что планируются конкретные шаги по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.
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